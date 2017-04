publié le 22/04/2017 à 12:39

Plus de candidats, plus de meetings, plus de sondages. Depuis hier soir minuit, la France politique est muette. Elle est entrée dans ce qu'on appelle la période de réserve. Demain, c'est évidemment le premier tour de l'élection présidentielle. 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les bureaux ouvriront à 8 heures pour fermer à 19 heures ou 20 heures, selon la taille des villes.



Dans certains départements et territoires d'outre-mer, le vote commence dès aujourd'hui. Les premiers à entrer en lice sont les 6.000 habitants de St Pierre et Miquelon où les bureaux viennent d'ouvrir. La Guyane, la Guadeloupe et la Martinique voteront à partir de cet après-midi. Seules la Réunion et Mayotte voteront demain, comme la métropole. Le scrutin sera évidemment très surveillé. 50.000 policiers et gendarmes étaient déjà prévus, mais l'attentat, jeudi soir sur les Champs-Élysées, a évidemment accentué la vigilance.

Demain, pour ce premier tour, RTL se mobilise comme jamais. 10 heures d'antenne seront consacrées à la présidentielle : dans la matinale bien sûr, de 12h30 à 13h30 Philippe Robuchon présentera une émission spéciale aux côtés d'Olivier Mazerolle. Et à partir de 18 heures jusqu'à minuit, Marc Olivier Fogiel animera la soirée électorale avec, à ses côtés, toutes les grandes signatures de notre station.

À écouter également dans ce journal

- L'enquête après la mort du policier sur les Champs-Élysées, jeudi soir, se poursuit. Trois proches de Karim Cheurfi, le terroriste, sont toujours en garde à vue. En ce qui concerne sa victime, Xavier Jugelé, le gardien de la paix de 37 ans, un hommage national lui sera rendu mardi prochain.



- La garde à vue des deux hommes arrêtés à Marseille mardi, qui préparaient apparemment un attentat,a été prolongée ce matin de manière exceptionnelle. Au-delà des 96 heures habituelles. Une telle prolongation n'est possible que lorsqu'il y a la crainte d'une nouvelle menace d'attentat.



- En Guyane, après 5 semaines de paralysie, le mouvement social est terminé. Un accord de fin de conflit a été signé hier soir. Il met fin aux barrages routiers, à l'exception pour l'instant de celui qui bloque les accès du centre spatial à Kourou. 1,8 milliard avait déjà été promis à la Guyane début avril pour construire des collèges, des lycées et une prison notamment. Hier soir, l'accord ajoute 2 milliards d'euros supplémentaires. Certains points devront faire l'objet d'une loi sous la prochaine mandature.



- En Afghanistan, l'attaque d'un commando taliban contre une base militaire a fait ce matin plus d'une centaine de morts. La plupart des victimes sont des jeunes recrues en cours de formation.



- En sport, le cyclisme italien a perdu ce matin l'un de ses meilleurs représentants : Michele Scarponi. Il avait 37 ans et avait gagné le Giro en 2011. Il est mort après avoir été percuté par une camionnette, lors d'une sortie d'entraînement. Un hommage lui sera rendu demain lors de Liège/Bastogne/Liège.



- En football, la 34e journée de Ligue 1 a commencé dès hier soir. L'Olympique de Marseille n'a pu faire mieux que match nul 0-0 à Nancy. Cet après-midi, à 17 heures, le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier. Les Parisiens ont l'occasion de prendre provisoirement, et seuls la tête du classement. Leur adversaire direct, Monaco, ne joue que demain soir à Lyon.



- Ce soir à 20 heures, 5 autres matchs prévus : Bordeaux/Bastia, Caen/Nantes, Dijon/Angers, Lille/Guingamp et Lorient/Metz.