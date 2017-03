publié le 19/03/2017 à 11:58

Chuck Berry, un des pères fondateurs du rock'n roll, est décédé samedi à l'âge de 90 ans. Le guitariste et chanteur américain pouvait s'enorgueillir d'avoir révolutionné la musique. De Maybellene à Roll Over Beethoven et Johnny B. Goode, l'homme au "duck walk" laisse une oeuvre immense et a influencé plusieurs générations de musiciens. Chuck Berry disait lui même :"Je ne suis pas le roi du rock'n'roll, mais j'en suis le Premier ministre".



Pour preuve de son empreinte laissée dans l'histoire de la musique, les hommages ont vite afflué. De Bruce Springsteen, avec qui Chuck Berry avait une relation étroite et qui voit en lui le plus grand rocker de tous les temps, à Mick Jagger qui l'a remercié pour "ta musique qui est gravée en nous", en passant par Lenny Kravitz ou encore Ringo Starr.

1. "Maybellene"

1955 marque le début de la carrière de Chuck Berry. Le chanteur américain est âgé de 29 ans et sort son premier titre : Maybellene. Cette chanson est parfois considérée comme la porte d'entrée d'une nouvelle ère : le rock'n'roll. En effet, de nombreux musiciens s'accordent à dire que Maybellene est la première chanson rock'n'roll jamais composée. En 1972, Johnn Lenon dira : "Si le rock'n'roll ne s'appelait pas comme ça, on l'appellerait le Chuck Berry". Si le chanteur du Missouri est le pionnier du rock, il puise sa musique dans des courants musicaux déjà bien connus aux États-Unis, tels que le blues et la country, notamment dans l'inspiration des textes. Les solos de guitare s'enchaînent pendant que Chuck Berry chante dans un rythme saccadé et entraînant, l'histoire d'un homme qui demande pourquoi Maybellene est si infidèle.

2. "Johnny B. Goode"

Qui n'a jamais eu envie d'apprendre à jouer de la guitare, en entendant le titre Johnny B.Goode ? L'histoire de cette chanson est avant tout celle de Chuck Berry en personne, celle de ce "country boy", près de la Nouvelle-Orléans qui sait à peine écrire, mais qui joue de la guitare comme s'il avait toujours su en jouer. Sacrée par le magazine Rolling Stones comme étant la 7e plus grande chanson de tous les temps, "Johnny B. Goode" est sortie dans les bacs en 1957. Elle a ensuite été repris par des centaines d'artistes à travers le monde. Loin de s'en vexer, Chuck Berry avait déclaré avec humour : "Je suis flatté d'avoir été tant copié. Après tout, ceux qui l'ont fait auraient très bien pu en choisir un autre. C'est un honneur pour moi qu'ils aient choisi de piller Chuck Berry et un hommage que ça les ait rendus si riche."

3. "Roll Over Beethoven"

Roll Over Beethoven a été écrite en 1956. Ce single, rapidement devenu un hit, est un des plus anciens classiques du rock 'n' roll. Ce titre fait référence au compositeur de musique classique Ludwig van Beethoven, censé se retourner dans sa tombe avec l'irruption du rock'n'roll sur les radios et dans les juke-boxes.