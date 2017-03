publié le 19/03/2017 à 13:10

"On va vous jouer un bon vieux rock bien rétro... Enfin je veux dire que là d'où je viens c'est un vieux rock bien rétro." Rappelez vous, c'est une des scènes cultes de Retour vers le Futur, réalisé en 1985. Quelques minutes devenues symboliques pendant lesquelles le personnage principal du film, Marty Mc Fly, chante Johnny B. Goode et improvise un solo de guitare endiablé lors d'un bal de promotion...En 1955. C'est là toute la finesse du film. En effet, après avoir utilisé la DeLorean de son ami "Doc", le jeune homme remonte dans le temps et se retrouve bloqué dans les années 50, une dizaine d'années avant l'apologie du rock'n'roll. Cette scène du film montre à quel point Chuck Berry est perçu comme un précurseur du rock'n'roll.



L'idée de Robert Zemeckis, le réalisateur du film, était alors de créer un paradoxe temporel. Le réalisateur pousse l'humour jusqu'au bout, lorsque l'un des musiciens de la scène, Marvin Berry appelle son cousin Chuck Berry pour lui faire écouter un "son nouveau". Le jeune acteur s'accroche alors aux cordes de sa guitare et reprend le très célèbre solo de Johnny B. Goode, devant les regards médusés des spectateurs présents dans la salle et des musiciens eux-mêmes, qui n'avaient jamais entendu le son vibrant d'une guitare électrique. "Vous n'êtes sans doute pas prêts pour ça, mais vos enfants vont adorer", finit par déclarer l'acteur à la fin de la scène.

En réalité, le titre Johnny B. Goode a été écrit et composé en 1958 et a été sacrée par le magazine Rolling Stones comme étant la 7e plus grande chanson de tous les temps. Reprise par les plus grandes pointures du rock'n'roll, la chanson a fait le tour du monde. Chuck Berry disait alors de lui-même : "Je ne suis pas le roi du rock'n'roll, mais le premier ministre."