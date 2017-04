Présidentielle 2017 : le casse-tête de l’élection pour les maires ruraux

et La rédaction numérique de RTL

publié le 19/04/2017 à 07:44

À quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle, de nombreux maires de petites communes rurales appellent à la mobilisation citoyenne sur internet pour permettre le bon déroulement du scrutin. Chargés d’accueillir les électeurs sous l’autorité de la préfecture, ces maires connaissent "des difficultés croissantes" pour trouver des volontaires pour être assesseurs. D’autant plus que cette année, les bureaux seront ouverts de 8h à 19h (au lieu de 18h), et jusqu'à 20h dans les grandes villes.



"En milieu rural, les gens se déplacent facilement pour aller voter. En général à 18h, les choses étaient réglées", explique Vanik Berbérian, président de l'association des Maires ruraux de France. Le maire de Gargilesse-Dampierre (Indre) se désole donc devant l’allongement de la durée d’ouverture des bureaux de vote : "C’est le rural qui doit s’adapter aux difficultés des villes et c’est agaçant".

"Il faut trouver des gens disponibles toute la journée, et lorsque vous avez une commune avec plusieurs bureaux de vote vous doublez le nombre de représentants et d’assesseurs", dans le porte-voix des communes de moins de 3.500 habitants. Selon Vanik Berbérian, un bureau de vote en zone rurale doit au minimum disposer de deux équipes de trois personnes.