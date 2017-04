publié le 18/04/2017 à 23:38

À J-5 du premier tour, les regards étrangers se posent enfin sur la France et cette campagne présidentielle sans précédent. On a vu la vidéo de cette télévision japonaise où une animatrice apprenait qu’Emmanuel Macron vivait une histoire d’amour avec son ancienne professeure, son aînée. Elle n’en revenait pas. Ce weekend circulait aussi sur les réseaux sociaux une vidéo de John Oliver et son célèbre "Late show" qui expliquait aux anglo-saxons les enjeux de l’élection et maintenant c’est à Cher, la chanteuse, de s’intéresser à notre cas.



La star tweete de façon singulière. Il n’y a que des majuscules et elle remplace la moitié des mots par des emojis, des espèces de rébus en quelque sorte. S'il fallait traduire sa pensée cela donnerait : "Tout le monde doit prier. Si le Front national, parti nazi qui nie l’holocauste, et sa candidate Marine le Pan (sic) devient présidente. On est tellement baisé ! Vous vous dites ce n’est que la France, Googlez-le !"

Every 1¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿IF NAZI, “NATIONAL FRONT“HOLOCAUST DENIER,MARINE LE PAN ¿COMES PRESIDENT…WE R SO FK¿D¿¿U SAY”ITS JUST FRANCE,“¿¿GOOGLE IT — Cher (@cher) 18 avril 2017

Pas certain qu’il y ait un impact mais notre petit pays intéresse les stars mondiales, c’est déjà ça.