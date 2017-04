publié le 18/04/2017 à 19:49

Le dernier sondage Kantar-Sofres pour RTL, publié mardi, conforte la place d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen en tête des intentions de vote de l'élection présidentielle. Mais rien n'est encore joué, selon Alain Duhamel. "Ils sont toujours quatre à pouvoir espérer se qualifier pour le second tour", dit-il, "politiquement leurs chances ne sont pas équivalentes, mais arithmétiquement tous peuvent encore espérer".



Quelques précautions restent à prendre cependant : en cinq jours, la situation peut encore évoluer, et surtout il faut également compter sur les 2,5 % de marge d'erreur possible. "On sait aussi que l'abstention et la décision ne sont pas achevées", souligne l'éditorialiste. Et selon lui, depuis le début de cette campagne présidentielle, "rien ne se passe jamais comme prévu". Tout reste encore possible, y compris, dit Alain Duhamel, "l'hypothèse d'un duel de second tour Jean-Luc Mélenchon - Marine Le Pen".

Quant à la position d'Emmanuel Macron, certes, il est en tête, d'un point devant la frontiste, de 5,5 points devant le candidat LR, et de 6 points devant le leader de la France insoumise. "Emmanuel Macron est le grand favori du second tour et le petit favori du premier tour", explique Alain Duhamel. Mais le candidat a des faiblesses, notamment un taux d'adhésion de ses partisans moindre que celui des candidats de la droite et de l'extrême droite. "Il a une image qui demeure floue, moins qu'elle ne l'était, mais tout de même", indique l'éditorialiste.