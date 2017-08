publié le 31/08/2017 à 09:01

Plus que quelques jours avant que l'heure de la rentrée scolaire ne sonne pour plus de 12 millions d'élèves. Une rentrée particulièrement marquée par de nombreux changements. Assouplissement des rythmes scolaires, dédoublement des classes de CP, des évaluations systématiques en classe élémentaire et au collège... Autant de changements qui ont pour but de "révolutionner le monde de l'éducation".



"La clé, c'est de donner aux exclus du système la qualification nécessaire pour entrer dans le monde du travail. Voilà pourquoi nous allons entamer une révolution de l'éducation dès cette rentrée, puis lors de la suivante", a justifié Emmanuel Macron dans sa première interview publique publiée par le journal Le Point ce jeudi 31 août.

L'ensemble de ces évolutions éducatives est donc logiquement porté par Jean-Michel Blanquer, désigné comme un "formidable ministre de l'Éducation nationale, fonctionnaire à l'origine" par le chef de l'État. Au micro de RTL, l'ancien recteur de l'Académie de Créteil soutient l'importance de ces évolutions et sa vision de l'enseignement en rappelant que la jeunesse devait être la grande priorité de ce quinquennat.

Une "dégradation des conditions de travail"

À quelques jours de la rentrée, le corps éducatif montre ses inquiétudes quant au déroulé de cette année scolaire. C'est notamment le cas de Florence, institutrice dans une école de primaire depuis 26 ans qui a interpellé le ministre sur notre antenne. Celle qui a travaillé durant 20 ans dans des établissements classés REP constate une "dégradation des conditions de travail". À tel point que la quinquagénaire envisage d'arrêter d'enseigner. "On a l'impression de ne pas être aidé", regrette-t-elle.



Le ministre de l'Éducation tient à rassurer ces professeurs qui sont à bout de souffle. "Ne partez pas au moment où les choses vont aller mieux (...) Je veux le bien-être des professeurs au service d'un enseignement meilleur", a souligné Jean-Michel Blanquer qui a rappelé que des mesures vont être prises. Après un dédoublement des classes de CP et CE1, le milieu élémentaire sera progressivement réformé. "On va faire des choses en équipe", a précisé l'homme politique.