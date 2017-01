Pourquoi les sangliers posent problème dans les centres-villes

ÉCLAIRAGE - En 2015, les dégâts causés en milieu urbain par les sangliers ont été chiffrés à 50 millions d'euros. Pour les éliminer, les chasseurs privilégient le tir à l'arc et non le fusil.

par Denis Granjou , Philippe Peyre publié le 22/01/2017 à 09:50

C'est un phénomène que l'on observe de plus en plus : l'arrivée massive de sangliers partout dans les campagnes mais aussi de plus en plus dans les centres-villes. En 2015, les dégâts causés en milieu urbain ont été chiffrés à 50 millions d'euros.



Pour mieux comprendre les raisons de ce phénomène, Emmanuel Robin, le Monsieur Sanglier de la Fédération des chasseurs de la Gironde avance que "le sanglier a de moins en moins peur de l'homme" et qu'il "n'a pas de grands espaces pour vivre".



On estime qu'il y a deux millions de sangliers sur le territoire. Pour les éliminer lorsqu'ils sont en ville, exit les fusils, le tir à l'arc est nettement privilégié. "Il faut tirer dans le cœur ou les poumons parce que tout le devant, c'est de l'armure, c'est très dur. Même sur un sanglier de 90 ou 100 kilos, une flèche bien placée le tue en dix secondes", précise Philippe, l'un des 120 chasseurs-archers en Gironde. C'est dans ce département justement qu'une grande campagne de chasse est à l'étude en ce moment dans les services de la préfecture. Elle devrait avoir lieu probablement à la sortie de l'hiver.