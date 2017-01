Après avoir pourchassé une femme jusque dans son jardin, un sanglier a décidé de profiter de la piscine, mardi 17 janvier à Sélestat (Alsace).

par Félix Roudaut publié le 20/01/2017 à 06:02

Alors qu'elle se promenait dans les rues de Sélestat, une commune alsacienne de près de 20.000 habitants, une femme a eu la désagréable surprise de tomber nez à nez avec deux sangliers, mardi 17 janvier. Une course-poursuite débute entre les deux animaux et la malheureuse, qui parvient finalement à trouver refuge chez elle.



Visiblement éreinté par cette cavalcade impromptue, le duo d'omnivores décide de faire une halte bien méritée dans le jardin cossu de la propriété, comme le rapportent nos confrères du Parisien. L'un d'eux ira même jusqu'à patauger dans la piscine, bien déterminé à prendre du bon temps malgré un mercure proche de 0°C. Une fine pellicule de glace recouvrait même le bassin.



Le mari de la femme pourchassée, amusé par la situation, a immortalisé la scène en publiant une photographie sur les réseaux sociaux. "Tu penses voir des sangliers dans les vignes et quand tu rentres, tu vois qu'ils nagent dans la piscine", plaisante le viticulteur de profession en légende du cliché. Dépêchés sur place, les policiers ont préféré attendre que le sanglier se lasse et quitte les lieux de sa propre initiative.