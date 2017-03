Près de trois adolescents sur quatre ont peur du cancer

et AFP

publié le 13/03/2017 à 06:30

On peut être jeune et inquiet, surtout lorsqu'il s'agit de santé. D'après un sondage OpinionWay, 96% des adolescents ont conscience du fait qu'on peut avoir un cancer à tout âge même si un sur deux s'estime mal informé sur la maladie.



Dans le même temps, 74% des adolescents sondés affirment avoir peur du cancer, dont la moitié pour eux-mêmes. 68% le redoutent chez leurs parents. Grâce aux campagnes de prévention fréquemment organisées par les autorités sanitaires, ils sont aussi 94% à identifier le tabac comme une cause de cancer, devant la radioactivité (93%).

En revanche, seuls 48% des adolescents identifient le manque d'activité physique comme une cause de cancer. La proportion est plus élevée concernant l'alimentation (67%) et le cannabis (67%), des facteurs de risques pourtant jugés importants par les spécialistes.



S'ils ont tendance à surestimer (76%) le rôle de l'hérédité dans l'apparition de cancers, dont seule une petite partie est attribuable à des mutations génétiques, ils estiment à 82% que l'on peut guérir de cette maladie mais trouvent aussi, pour 89%, que les médicaments sont trop chers.



Surtout, les adolescents estiment à 75% être mal informés sur la recherche contre le cancer, à 73% sur les symptômes de la maladie ou encore à 62% sur les traitements disponibles.