Pontivy : un professeur suspendu pour avoir projeté un film jugé osé

publié le 17/01/2018 à 13:43

Tout est pourtant parti d'un bon sentiment. Le jeune professeur remplaçant de français voulait faire plaisir à ses élèves en leur projetant à la fin des cours, pour les relaxer, une comédie américaine. Alors certes, ce film, sorti en 2014, avec Selena Gomez s'appelle Mauvaises Fréquentations et parle de drague, de sexe et de fumette entre jeunes adultes.



Un peu comme dans l'inoubliable Les sous-doués de Claude Zidi, les répliques ne sont certes pas du meilleur goût mais rien de vraiment scandaleux. Et pourtant, le fait est que Mauvaises Fréquentations a vraiment choqué des collégiens de 13-14 ans. Qui ont alerté leurs parents, lesquels sont allés se plaindre auprès du proviseur en dénonçant "plusieurs scènes osées".

La direction de l'établissement n'a pas fait dans la demi-mesure. L'enseignant a été suspendu, invité à ne plus se rendre en classe. Le rectorat a même été alerté. Le professeur cinéphile ne pensait pas que Justin Bieber, qui a un tout petit rôle dans ce gentil navet, lui causerait autant d'ennuis.