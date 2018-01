Taïwan : condamné à verser près d'un million de dollars à sa mère

publié le 14/01/2018 à 11:04

À Taiwan, ne plus parler à sa mère peut coûter très cher. Dans les années 1980, madame Lo s'est retrouvée sans beaucoup de ressources après son divorce. Pourtant, elle a tout mis en œuvre pour que ses deux garçons puissent suivre des études et pour qu'ils décrochent leur diplôme de chirurgien-dentiste. Elle a même facilité leur ascension et leur réussite en participant au financement d'une clinique privée à Taipei, la capitale.





Ses fils ont bel et bien fait fortune, mais un seul l'a aidée financièrement. L'aîné ne lui a jamais donné un seul dollar. Un fils ingrat qui va devoir se repentir, car selon la tradition chinoise, les enfants doivent aider leurs parents dès lors qu'ils sont malades, faibles ou âgés.

Madame Lo a poursuivi son fils devant les tribunaux et la Cour suprême lui a donné raison. Son fils, Monsieur Chu, a été condamné à payer 967.000 dollars taxes comprises, à sa mère. On ne plaisante pas avec Confucius.