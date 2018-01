publié le 12/01/2018 à 15:24

Employée par une association locale, une jeune femme de 22 ans travaillait depuis peu à Hazebrouck (Nord) au service d'un frère et d'une sœur en tant qu'aide-ménagère. Les deux personnes, âgées de 75 et de 81 ans, ont rapidement sympathisé avec cette aide à domicile. Jusqu'au lendemain de Noël où tout a basculé.



Le frère et la sœur constatent rapidement qu'on leur a volé de l'argent. Les soupçons se portent immédiatement sur l'employée. Mais pour en avoir le cœur net, le responsable de l'association va alors imaginer un piège. Il retire à la banque 200 euros en billets de 20, note soigneusement les numéros.



Dans la maison, l'aide-ménagère ne va pas tarder à succomber à la tentation. Dès qu'elle quitte le domicile, son employeur la suit discrètement, la perd de vue, puis la voit entrer dans un bar-tabac, en ressortir avec un paquet de cigarettes.



Comme à la télé, pour ceux qui connaissent les vieilles séries, tout s'est joué dans les cinq dernières minutes. Vérification faite, elle a bien payé avec l'un des billets piégés de vingt euros, qui lui coûtent son job et une convocation au tribunal.