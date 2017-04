publié le 12/04/2017 à 11:38

C'est une grande première. Le concours de l'Eurovision sera, pour la première fois, retransmis au cinéma. Au regard des bonnes audiences de l'année dernière, France Télévisions souhaite en effet profiter de l'attrait pour également développer les programmes autour du concours.



Plusieurs dizaines de salles du réseau CGR vont donc offrir la possibilité aux fidèles du concours musical de venir le suivre. "Pour nous, ce qui était fondamental, c'était d’offrir aux fans français un lieu pour se retrouver et faire la fête", a expliqué Edoardo Grassi, chef de la délégation française pour l’Eurovision, lors d'une conférence de presse, mardi 11 avril.

France Télévisions entend "événementialiser" l'Eurovision, selon les propos de Antoine Boilley, directeur délégué de France 2, avec des émissions sur les coulisses et l'histoire du concours. Un moyen de familiariser les spectateurs français avec l'Eurovision. Du mardi 9 au vendredi 12 mai, un format court d'environ quatre minutes, Eurovision l'instant, sera diffusé chaque soir après le journal de 20 heures de France 2. La chaîne proposera aussi un feuilleton quotidien sur le concours au sein de son édition de 13 heures. France 4 diffusera, comme cela était déjà le cas l'année dernière, les demi-finales, les 9 et 11 mai.



Pour rappel, la France est représentée cette année par la jeune chanteuse lyonnaise Alma qui interprétera son titre Requiem, mêlant français et anglais. Un titre écrit et composé par Nazim Khaled, connu aussi pour être l'auteur de J'ai cherché, la chanson qui avait valu à Amir sa sixième place lors de l'édition 2016.