publié le 25/10/2017 à 23:45

À partir du 1er janvier prochain, les candidats au permis de conduire devront aussi connaitre les gestes qui sauvent, car ils feront l'objet d'une question spécifique au moment de l'épreuve pratique. C'est ce que prévoit un arrêté qui vient d'être publié au Journal officiel.



Début 2018, les candidats répondront à une question portant sur les notions élémentaires de premiers secours. Un point sera attribué au candidat si la réponse à cette question est correcte. Normalement, cela ne devrait pas rajouter au coût du permis qui est déjà assez salé en France. En moyenne 1.500 euros.

Cette mesure pourrait sauver des vies, puisqu'on estime que chaque année, entre 250 et 350 personnes pourraient être sauvées si les gestes de premiers secours étaient prodigués avant l'arrivée des équipes médicales. Alors même si on restera sur du théorique, c'est une avancée.

La France à la traîne sur le sujet

D'autant que dans ce domaine, la France est en retard par rapport à d'autres pays, puisqu'à peine un tiers des Français sont formés à ces réflexes essentiels en cas d'urgence. À titre de comparaison ils sont 80% dans les pays scandinaves, en Allemagne ou au Canada. Et ces quelques gestes sont importants. Quand les pompiers sont appelés pour une urgence, ils mettent en moyenne un petit quart d'heure pour arriver (13 minutes).



Or, en cas d'arrêt cardiaque, on peut avoir des dommages cérébraux au bout de seulement trois minutes. Après un accident, les premières secondes sont donc cruciales. Cette prise de conscience va donc dans le bon sens, car selon une étude réalisée pour la Croix-Rouge, la plupart des Français ne savent pas quoi faire s’ils sont victimes ou témoins d’un accident de la route.

