23/10/2017

Pousser la chansonnette dans sa voiture risque de lui coûter cher. Le 27 septembre dernier, Taoufik Moalla, un habitant de Montréal (Canada), a reçu une contravention... pour avoir chanté dans son véhicule.



Selon le site d'informations canadien TVA Nouvelles, l'homme roulait à proximité de son domicile lorsque des policiers l'ont interpellé.

"Ils m’ont fait arrêter sur le bord de la route, je ne comprenais pas pourquoi. Après, ils ont inspecté mon véhicule et constaté que j’étais seul. Ils m’ont demandé si j’avais crié et j’ai répondu que non, je chantais Everybody Dance Now [le tube de C+C Music Factory, NDLR], a soutenu M. Moalla. J’étais entraîné par la musique, mais je ne chantais pas très fort", a-t il affirmé au journal.



Verbalisé pour "avoir crié sur le domaine public"

Les policiers ont demandé à l'automobiliste son permis de conduire et les papiers de son véhicule. Ils lui ont ensuite donné une contravention d'un montant de 100 euros (149 dollars) pour "avoir crié sur le domaine public".



Un motif que M. Moalla refuse d'accepter. "Je ne faisais rien de mal ! Depuis quand chanter dans sa voiture est-il un crime ? Depuis quand ma voiture est-elle considérée comme le domaine public ?", a-t-il déclaré à TVA Nouvelles. L'homme a affirmé qu'il contesterait l'amende auprès de la Cour municipale de Montréal.