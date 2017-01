La principale victime avait été brûlée au visage et avait failli perdre l'usage d'un œil.

Crédit : DAMIEN MEYER / AFP Une statue de la déesse de la justice équilibrant les échelles à Rennes

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 07/01/2017 à 05:57

Un jeune homme a été condamné, jeudi 5 janvier, à quatre ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et à une mise à l'épreuve de deux ans, pour avoir jeté en septembre dernier de l'acide chlorhydrique sur un groupe de jeunes près de Pau, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. L'agresseur, qui devra également indemniser les victimes, "se trouvait dans sa voiture dans le parking de la discothèque. Il s'est approché du groupe avec qui était ma cliente et leur a lancé de l'acide", a déclaré Thierry Sagardoytho, l'avocat de la principale blessée.



"Elle a été brûlée au visage et elle a failli perdre la vision d'un œil. Aujourd'hui, elle a récupéré en grande partie la vision de l’œil. Il lui reste des cicatrices au visage et des séquelles psychologiques", a-t-il poursuivi. "Un ami de ma cliente, ancien pompier et qui accompagnait le groupe cette nuit-là, lui a tout de suite conseillé de se rincer le visage avec de l'eau. Grâce à ce geste, elle a évité le pire", a estimé Me Sagardoytho.



L'homme a tenté de séduire la jeune femme dans la boîte de nuit Le 64 à Billère. Après avoir été expulsé de la discothèque, il s'en est pris à ce groupe de cinq jeunes. Ce charpentier, âgé de 25 ans, avait dans sa voiture de l'acide chlorhydrique, un produit qu'il utilisait pour décaper le zinc dans le cadre de son travail, selon France Bleu Béarn.