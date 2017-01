Quatre suspects ont été arrêtés à Chicago. Selon la police, l'un des agresseurs avait connu la victime à l'école.

Une voiture de police américaine (illustration).

publié le 05/01/2017

La vidéo circule sur tous les réseaux sociaux. Les images, difficiles à regarder, montrent un jeune homme, blanc, apparemment attaché, maltraité par quatre individus. Les agresseurs, noirs, ont été arrêtés, a annoncé jeudi 5 janvier la police de Chicago, dans le nord-est des États-Unis.



L'homme agressé, qui souffrirait d'un handicap mental, a été enlevé dans une banlieue de Chicago puis conduit dans un quartier du sud-ouest de la capitale de l'Illinois. Selon la police locale, le jeune homme aurait été séquestré entre 24 et 48 heures.



Pendant son calvaire, le jeune handicapé, accroupi dans un coin et bâillonné avec du ruban adhésif, reçoit coups et insultes racistes. On entend notamment des cris de manière répétée : "Fuck Donald Trump ! Fuck white people !" (Va te faire voir Donald Trump ! Allez vous faire voir les blancs, ndlr). On aperçoit également sur la vidéo, publiée à l'origine via Facebook Live, les vêtements en partie découpés de la victime qui semble avoir les mains et les pieds liés. Ses cheveux ont été coupés par endroits, jusqu'au cuir chevelu qui présente une plaie.



Lors d'une conférence de presse, le chef de la police de Chicago, Eddie Johnson a exprimé son indignation. "C'est répugnant", a-t-il déclaré, confirmant que les quatre suspects étaient en garde-à-vue en attendant d'être inculpés. Le jeune homme agressé a quitté l'hôpital où il avait été admis, encore sous le choc.