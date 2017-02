Le corps du jeune garçon, qui portait des traces de violences, a été retrouvé la nuit dernière au bord d'un canal à Aire-sur-la-Lys.

Des gendarmes au bord d'un étang (illustration)

par François Quivoron , Avec AFP publié le 06/02/2017 à 13:12

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le décès d'un jeune garçon de cinq ans a secoué la ville d'Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais. Son corps, qui portait des traces de violences, a été retrouvé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février. Les conditions suspectes de sa mort ont entraîné l'arrestation et le placement en garde à vue de sa mère et de son beau-père, qui avaient alerté les pompiers dans la nuit, avant l'intervention de la gendarmerie.



"Un enfant de cinq ans est décédé dans des conditions suspectes quant aux explications qui ont été données, avec un motif médical non établi à cette heure, a indiqué Patrick Leleu, procureur de la République de Saint-Omer. Les conditions suspectes de ce décès nous ont amenés à faire placer les parents en garde à vue, en tout début de matinée, sur une suspicion de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner."



Selon Jean-Claude Dissaux, le maire de la ville, le beau-père serait suspecté de violence. "Ce qui est certain, c'est que le beau-père a violemment frappé l'enfant, qui porte des traces de coups au visage", a-t-il déclaré. Les gendarmes, eux, n'écartent aucune hypothèse. "L'enquête doit déterminer si l'enfant est mort de froid, si c'est la conséquence d'une chute, un cas de maltraitance...", ont-ils précisé.



L'enfant a été retrouvé à proximité d'un canal, à environ 200 mètres d'un cabanon situé à l'écart du centre-ville qui appartient à ce couple âgé d'une trentaine d'années, sans profession et qui n'était pas connu des services de police. C'est dans ce cabanon qu'habitait le beau-père, selon le maire d'Aire-sur-la-Lys. La mère vit dans le centre-ville de cette commune d'environ 10.000 habitants. "Ils n'étaient pas connus des services sociaux de la commune, et nous sommes en train de vérifier ce qu'il en est du côté des services du département", a-t-il indiqué.