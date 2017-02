Ain : un cadavre retrouvé en décomposition dans un appartement

Le corps d'un homme de 61 ans a été retrouvé dans un appartement, dans le village de Loyettes dans l'Ain. "Une mort naturelle" selon les premières informations du médecin.

Crédit : ERIC PIERMONT / AFP Un véhicule de la police nationale (illustration)

publié le 05/02/2017

Le village de Loyettes, dans l'Ain, a vu une découverte macabre être faite samedi 4 février. Un cadavre en décomposition a été retrouvé dans un appartement, selon les informations du quotidien régional Le Progrès. Les habitants du village étaient inquiets de ne plus avoir de nouvelles de leur voisin depuis plusieurs jours. Ils ont été alertés par l'odeur nauséabonde qui se dégageait de l'appartement et ont décidé de contacter la gendarmerie et les pompiers.



Sur place, les gendarmes et les pompiers ont découvert le cadavre d'un homme de 61 ans, décédé depuis plusieurs jours. Le médecin qui a ausculté son corps a conclu à une "mort naturelle" en précisant dans un compte-rendu qu'il n'y avait pas eu de "traces de lutte", ni de "mot écrit" pouvant laisser penser à un suicide. L'appartement est dans un état de forte insalubrité et les voisins comparent l'homme décédé à un "malade". Le quotidien Le Progrès émet l'hypothèse d'un "nouveau drame de la solitude, sans doute".