Vendée : 11 blessés dont 3 graves après un accident de voiture

Un accident de la route a fait 11 blessés, dont trois touchés grièvement, dans la nuit du samedi 5 février en Vendée, près de Marans.

Crédit : SIPA Trafic routier sur une autoroute (illustration)

par La rédaction numérique de RTL publié le 05/02/2017 à 18:42

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un accident impliquant quatre voitures a eu lieu vers 19h30, samedi 4 février sur la route reliant Marans à l'île-d'Elle à Fontenay-le-Compte, en Vendée. Selon le journal Ouest France, le drame a eu lieu alors qu'un automobiliste ait voulu doubler le véhicule qui le précédait, en plein virage. En face, un Renault Trafic arrive rapidement avec un couple à bord. Le conducteur tente alors de se rabattre, mais percute la voiture qu'il voulait doubler, ainsi qu'une seconde arrivant en face.



Les trois véhicules sont projetés sur les deux bas-côtés. Le drame se poursuit, lorsque quelques minutes plus tard, une quatrième voiture percute un arbre avec deux personnes à bord. L'accident a eu lieu sur une route départementale "plutôt large, après une courbe, sur une partie rectiligne, mais avec un faux plat", explique le journal.

50 pompiers sur place

Le bilan est très lourd : onze personnes sont blessées, trois grièvement dont le pronostic vital est engagé. Les victimes ont été transférées dans plusieurs hôpitaux de la région. Le couple qui roulait en Trafic a été transporté à Nantes et le jeune homme qui a voulu dépasser a été transféré à la Roche-sur-Yon.



Les deux passagers présents dans la voiture ont été hospitalisés pour contrôles, quatre autres personnes sont plus légèrement blessées. Une cinquantaine de pompiers, onze ambulanciers et des agents du Conseil départemental ont été mobilisés sur les lieux jusqu'à plus de 3h du matin, selon le quotidien.