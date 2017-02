L'homme marié et père de famille n'est pas connu des services de police. Il devrait être mis en examen et risque 5 ans de prison.

L'histoire de Fiona, une adolescente de 13 ans, fait parler d'elle. Cette jeune fille a disparu lundi 25 avril à la sortie de son collège dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle a finalement été retrouvée jeudi 28 avril en Alsace, accompagnée d'un homme de 44 ans. L'inquiétude des parents de Fiona aura duré quatre jours. Tout aurait commencé par des échanges sur les réseaux sociaux, il y a au moins quinze jours. La jeune fille possède plusieurs profils, aurait-elle menti sur son âge, ou lui sur ses trente ans d'écart ? Pour le moment aucune information n'a été communiquée.



Toujours est-il que cet homme marié et père de famille a parcouru 1.200 kilomètres aller-retour, pour aller la chercher. Ce n'est que plus tard que les parents de l'adolescente ont trouvé une lettre. "Je fugue car je suis amoureuse", avait-elle écrit. Ces proches comme Anthony respirent enfin. "Tout le monde est soulagé, cela fait quatre jours que personne ne dort, c'était interminable, confie-t-il. Dès que l'on a su la nouvelle, c'est toute la pression qui redescend".



Bien que Fiona soit en bonne santé, elle sera tout de même examinée par un médecin. S'il y a eu des relations sexuelles, cela n'est en aucun cas légal, même si la jeune fille était consentante. L'homme de 44 ans doit quant à lui, être déféré devant le procureur d'Aras. Il n'est pourtant pas connu par la justice pour être un prédateur et son casier judiciaire contient seulement deux mentions : un vol et des dégradations. Il devrait être mis en examen pour soustraction de mineur et risque 5 ans de prison.