Son sac Louis Vuitton a été dérobé alors qu'elle essayait une paire de chaussures aux Galeries Lafayette.

par Ambre Deharo publié le 31/12/2016 à 17:41

Toujours faire attention à ses affaires, même dans les grands magasins parisiens. Telle est la leçon qu'aura appris à ses dépends une touriste qatarienne en visite dans la capitale. Le 29 décembre au soir, la quadragénaire s'est fait voler son sac alors qu'elle essayait une paire de chaussures à la boutique Prada des Galeries Lafayette, dans le 9ème arrondissement de Paris.



Et le butin pour les voleurs est conséquent. Dans son sac signé Louis Vuitton, la touriste qatarienne transportait une montre Rolex en or et diamants, deux iPhone 6, un iPad, des boucles d'oreilles en or et diamants, deux bracelets, une bague et un collier tous en or, une carte bancaire business, un passeport et 2.000 euros en cash. Au total, le préjudice s'élève à 200.000 euros, indique Le Parisien.



Lors de sa déposition, la touriste, descendue avec une amie dans un hôtel cinq étoiles des Champs-Élysées, a déclaré avoir posé "très brièvement" son sac sur une chaise, et ne s'être "rendu compte de rien". Les vidéos des Galeries Lafayette ont cependant montré un couple de voleurs présumés, dont une femme, connue des services de police pour des vols à la tire et des faits de pickpocket. La police judiciaire a indiqué que ce genre d'affaires de vols de montres et sacs ciblant de riches touristes traversant les beaux quartiers. En septembre dernier, une chanteuse des Émirats Arabes Unis installée à la terrasse d'une brasserie s'était fait voler son sac à main. À l'intérieur se trouvaient une Rolex d'une valeur de 100.000 euros et un rubis.