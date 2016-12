INFO RTL - Le larcin s'est produit dans la bijouterie de l'hôtel un peu avant 15 heures dans l'après-midi du mardi 20 décembre. Le parquet de Paris a ouvert une enquête.

L'hôtel George V à Paris.

par Olivier Boy publié le 20/12/2016 à 17:41

Les faits se sont produits peu avant 15 heures au George V, dans le VIIIè arrondissement de Paris. Deux femmes, une âgée et une plus jeune, sont entrées dans la bijouterie de l'hôtel de luxe parisien et ont demandé au vendeur à se faire présenter des bijoux. L'homme s'est exécuté sans se méfier de ce qui était en train de se jouer et leur a présenté un solitaire d'une valeur de 140.000 euros.



Le vendeur n'a, semble-t-il, pas été suffisamment vigilant car, au bout de quelques minutes, les deux femmes ont annoncé qu'elles étaient intéressées et qu'elles devaient aller retirer de l'argent. C'est à ce moment précis que le vendeur a remarqué leur comportement louche. Mais il était déjà trop tard. Lorsque l'homme s'est rendu compte que le solitaire avait disparu, les deux femmes avaient déjà pris la fuite.



Le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête et la Police judiciaire a été saisie.