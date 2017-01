INFO RTL - Quatre hommes ont été mis en examen et placés en détention pour proxénétisme aggravé et pour séquestration. Les victimes ont dû se prostituer pendant plusieurs mois.

Pendant près de trois mois, quatre individus ont forcé trois jeunes femmes à se prostituer, considérant qu'elles avaient des dettes d'argent. Le calvaire de ces victimes a pu prendre fin lorsque l'une d'entre elles a pu fuir pour prévenir sa mère.



Les captives se sont fait piéger il y a trois mois en faisant la connaissance de petits voyous sans envergure à Paris. Sans vraiment se méfier, ces jeunes femmes isolées, en rupture avec leur famille, ont accepté d'écouler pour eux des faux billets de banque en payant avec dans les magasins. Elles se sont cependant fait interpeller et les faux billets qu'elles essayaient d'écouler ont été saisis. Les malfrats ont alors estimé qu’elles avaient une dette envers eux.



Leur calvaire va durer 80 jours, au cours desquels elles sont frappées, séquestrées dans des chambres d'hôtel, et forcées à se prostituer à la chaîne. Elles ont notamment dû subir jusqu'à huit clients par jour, selon leurs déclarations.



C’est l'une des filles qui va réussir, la semaine dernière, à échapper à la surveillance de ses geôliers pendant quelques minutes pour prévenir sa mère. Les policiers du XIXe arrondissement et les enquêteurs de la brigade de répression du proxénétisme (BRP) de la police judiciaire parisienne ont rapidement interpellé les quatre suspects. Ils devraient être mis en examen pour séquestration et proxénétisme aggravé. Ils risquent très gros car, circonstance aggravante, l'une de leurs captives était mineure.