La chambre de l'instruction s'est prononcée sur la demande de liberté de la mère, qui avait été condamnée à cinq ans de prison.

Crédit : THIERRY ZOCCOLAN / AFP Cécile Bourgeon, à gauche, le 5 septembre 2016

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Cécile Bourgeon restera en détention. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme) a rejeté mercredi 11 janvier la demande de remise en liberté de la mère de la petite Fiona. Elle avait été acquittée partiellement en novembre pour la mort de sa fille Fiona de 5 ans.



Le 26 novembre, Cécile Bourgeon avait été acquittée partiellement du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur sa fille de cinq ans, tandis que son ancien compagnon était, lui, condamné à 20 ans de réclusion pour ces mêmes faits. La cour l'avait en revanche condamnée à cinq ans de prison pour quatre délits, notamment "non-assistance à personne en danger" et "dénonciation de crime imaginaire" pour avoir monté le scénario de sa disparition dans un parc de Clermont-Ferrand, le 12 mai 2013.



Mais devant le verdict bien en-deçà de ses réquisitions, le parquet général avait annoncé quelques jours après le procès qu'il interjetait appel pour la mère de la fillette et son ancien compagnon. Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf seront rejugés en appel dans une autre juridiction, probablement en 2017, à une date qui n'a pas pour l'heure été fixée. Ayant déjà purgé en détention provisoire 40 des 60 mois de sa condamnation, Cécile Bourgeon est éligible à une remise en liberté, qui pourrait l'amener à comparaître libre à son procès en appel.