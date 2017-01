Une écolière tombe sur une fève érotique dans sa galette des rois

À Saint Malo en Bretagne, une galette des rois destinée à un club de rugby s'est retrouvée dans une classe de primaire et la fève n'a pas été au gout de tous

11/01/2017

C'est une fève pour le moins originale que cette écolière a retrouvé dans sa galette des rois.... Souvent représentées par des santons , les fèves des galettes peuvent s'avérer bien plus surprenante. À Saint Malo en Bretagne, le journal le Télégramme raconte qu' une écolière est tombée sur une fève représentant un couple dans une position plus que suggestive. Et afin de ne plus avoir de doute sur la nature de l'objet, la mention "levrette"! était inscrite en dessous des ébats licencieux.



Une histoire qui peut faire sourire, mais qui n'a pas vraiment plu aux parents de cette élève en classe de CE2. En effet, lorsque la jeune fille est rentrée avec sa fève à la maison, la maman, choquée a ramené l'objet du délit à l'école. Après avoir mené une rapide enquête, l'établissement catholique et les parents ont découvert que le responsable n'était autre que le boulanger.



Étourdi, ce dernier avait malencontreusement échangé une galette des rois destinée à un club de rugby avec une galette traditionnelle qu'un parent d'élève avait offert à une classe d'école. "Tout est rentré dans l'ordre" a affirmé le directeur de l'établissement Serge Tannoux qui ne veut pas polémiquer sur cette histoire. Quant au boulanger étourdi, il a présenté ses plus plates excuses aux parents