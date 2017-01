Un incroyable vol de bijoux a eu lieu le vendredi 30 décembre chez un joailler parisien, sans contrainte ni violence.

> Grâce à un tour de passe-passe, il dérobe 5 millions d'euros de bijoux Crédit Image : Vid Ponikvar/Sportida/SIPA Crédit Média : Sina Mirabdolbaghi

par Sina Mir , Léa Stassinet publié le 04/01/2017 à 19:14

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

On pourrait croire l'histoire sortie tout droit d'une aventure d'Arsène Lupin. Vendredi 30 décembre, un homme a réussi à voler plus de 5 millions d'euros de bijoux chez un joaillier parisien, sans que celui s'en aperçoive, selon une information de LCI.



Le voleur âgé d'une quarantaine d'années est arrivé dans cette boutique du Triangle d'or (VIIIe arrondissement) vers 10 heures du matin, et s'est fait passer pour un intermédiaire spécialiste en joaillerie, venant pour le compte d'un client. Le bijoutier lui a alors présenté plusieurs pièces, mais ce sont deux diamants bruts et deux bagues serties de diamants qui ont retenu l'attention du prétendu intermédiaire.



Quelques minutes plus tard, l'homme a dit au bijoutier qu'il n'était finalement pas intéressé avant de partir... les bijoux dans les poches. Le prestidigitateur a interverti très discrètement les pierres précieuses avec de vulgaires copies. Le joaillier ne s'est rendu compte de la supercherie qu'au cours de l'après-midi.



La brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne est en charge de l'enquête pour retrouver cet Arsène Lupin des temps modernes, et le butin qui va avec, estimé à 5,5 millions d'euros.