Battue, violée et ligotée en août dernier, une jeune fille de 13 ans finira pas confondre ses agresseurs en rencontrant l'un d'eux dans le métro.

par Félix Roudaut publié le 23/01/2017 à 04:38

Alors que l'enquête piétine, une victime de 13 ans a permis l'arrestation des deux individus qui l'ont violée grâce à une rencontre fortuite dans les transports en commun. Le calvaire de la jeune fille commence en août dernier. L'enfant, placée sous tutelle, doit rejoindre le domicile familial en Seine-Saint-Denis depuis la Gare du Nord. Mais dans le labyrinthe des correspondances, elle peine à trouver son chemin. C'est à ce moment qu'elle est accostée par un homme qui lui propose de la raccompagner en voiture. Elle accepte.



Dans le véhicule, l'homme prétexte devoir aller récupérer un ami dans le XIXe arrondissement de Paris. Un simple détour avant de la déposer chez elle, argue-t-il. Mais une fois sur place, le conducteur la force à monter dans la chambre d'un foyer, relate Le Parisien. Battue, entravées par des liens, elle sera violée à plusieurs reprises par les deux complices avant d'être relâchée le lendemain matin.

Il dénonce son complice en garde à vue

Mis dans la confidence, les parents de la victime appellent aussitôt la police, qui va prélever "plusieurs empreintes génétiques" sur la jeune fille. Mais l'enquête est au point mort. Les mois passent et toujours pas d'interpellations. Jusqu'à ce jour de janvier, lorsque l'enfant va reconnaître l'un de ses bourreaux dans les transports en commun.



Ce dernier est arrêté par des policiers de la brigade des réseaux ferrés et placé en garde à vue dans la foulée. Originaire de l’Essonne et en situation irrégulière sur le territoire, l'individu de 38 ans ne tarde pas à donner le nom de son complice. Les hommes sont désormais sous les verrous.