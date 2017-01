Trois hommes ont été blessés par balle près des Champs-Élysées dimanche en début de matinée. Le tireur a pris la fuite.

Crédit : LIONEL BONAVENTURE / AFP Des gendarmes en faction sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, le 1er janvier 2017

par François Quivoron , Avec AFP publié le 08/01/2017 à 14:56

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Plusieurs coups de feu ont retenti en plein Paris, dimanche 8 janvier en début de matinée. Vers 7 heures, un homme armé et à pied a tiré sur deux autres personnes qui sortaient d'une boîte de nuit, rue de Ponthieu dans le VIIIe arrondissement, blessant aussi au passage un chauffeur de VTC avec une balle perdue. Les trois blessés ont été hospitalisés et leurs jours ne sont pas en danger.



À l’origine de ses coups de feu, une altercation aurait eu lieu à la sortie de l’Élysée Orient, un restaurant qui fait aussi boîte de nuit. "Il y a eu semble-t-il une altercation entre plusieurs personnes dans le cabaret, altercation qui s'est poursuivie dans la rue, explique une source à LCI. Concernant les blessés, il s'agit d'un jeune homme né en 1989 et habitant à Bobigny. Le deuxième est né en 1992 et est domicilié dans le 19e arrondissement de Paris. Le troisième est un chauffeur de VTC qui a reçu une balle perdue."



Le tireur, qui a réussi à prendre la fuite, était toujours recherché ce dimanche. Les deux blessés visés par l’assaillant sont connus des services de police pour des affaires de droit commun. D’après LCI, six douilles de calibre 9 mm auraient été retrouvées sur le lieu de la fusillade.