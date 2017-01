5,5 millions de bijoux dérobés à Paris : le voleur arrêté en Roumanie

Surnommé "le voleur aux mains d'or", l'homme qui avait subtilisé 5,5 millions d'euros de bijoux par un tour de passe-passe a été retrouvé.

Cet ersatz d'Arsène Lupin a fini par être arrêté. Le 30 décembre dernier, un homme se présente comme "un expert en joaillerie" dans une bijouterie suisse de la rue de la Boétie, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Il se dit intéressé par "deux diamants bruts et deux bagues serties de diamants", que le vendeur lui présente aussitôt dans leur écrin.



Il dit ensuite au joaillier n'être finalement pas intéressé. Mais le suspect a en fait subtilisé par un tour de passe-passe les bijoux, d'une valeur de 5,5 millions d'euros, et les a remplacés par de vulgaires copies. Le bijoutier ne s'aperçoit de la supercherie que quelques heures plus tard.

La moitié du butin retrouvée

Activement recherché depuis, l'homme de 42 ans a été arrêté samedi 14 janvier à Ploiesti, à 60 km au nord de Bucarest, a précisé le parquet roumain spécialisé dans la criminalité organisée. Selon les enquêteurs, il aurait partagé le butin à égalité avec deux ressortissants serbes, inconnus des procureurs roumains.



Il aurait par la suite vendu le diamant brut à des ressortissants israéliens et tenté de vendre la bague à un belge et à un Israélien, mais la transaction n'a pas eu lieu. La bague a pu être récupérée lors d'une perquisition à Bucarest.



"L'enquête vise également sept autres Roumains soupçonnés de recel, dont un a été placé sous contrôle judiciaire", a déclaré la porte-parole du parquet.