21/01/2017

Les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un geste suicidaire. Samedi 21 janvier, peu avant 11 heures, un homme a sauté d'un pont enjambant le périphérique parisien à Porte Dorée (sud-est), heurtant violemment une voiture, rapporte le Parisien. La circulation a alors été fortement perturbée. Rapidement, les secours sont arrivés sur place. Les policiers ont mis en place un périmètre de sécurité alors que les pompiers de Paris portaient assistance à la victime, dont l'âge et l'identité n'ont pas pu être déterminés.



Victime de polytraumatismes, la victime a été évacuée d'urgence et se trouvait toujours entre la vie et la mort samedi soir, précise le Parisien. Les services de police du XIIe arrondissement de Paris ont été saisis de l’enquête, dont les premiers éléments et témoignages laissaient penser que la victime a tenté de se suicider. La circulation du périphérique intérieur n’a quant à elle repris de façon normale qu’en début d’après-midi.