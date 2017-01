Un individu, dépeint comme un déséquilibré, a agressé au couteau plusieurs personnes, jeudi 19 janvier, dans le métro parisien.

Une rame de la ligne 3 du métro parisien (illustration)

Scène de panique dans le métro parisien. Un homme armé d'un couteau s'en est pris à des passagers des lignes 7 et 5, jeudi 19 janvier dans la soirée, et ce sans aucune raison apparente. Peu de temps après les faits, les enquêteurs ont identifié un suspect grâce aux images de vidéosurveillance. Il s'agirait d'"un déséquilibré, peut-être un toxicomane", selon une source judiciaire qui s'est confiée au Parisien.



Le quotidien a également pu interroger l'un des témoins de ce drame. Alors qu'il se trouve sur le quai de la station Riquet, sur la ligne 7, Kevin aperçoit déjà "deux individus en venir aux mains" à l'intérieur d'un wagon du métro qui arrive à quai. Quand le train s'immobilise, l'un d'eux tombe au sol. "L'assaillant avait déjà le couteau dans la main", poursuit le jeune homme. L’agresseur range ensuite son couteau et sort du wagon. Kevin, lui, entre dans la rame.

Personne n'a bougé Kevin, témoin de l'agression

Dans le train "personne n'a bougé jusqu'à ce que la victime demande un mouchoir" au niveau de la station Château-Landon, se désole le témoin. Et de poursuivre : "C'est quand j'ai vu son t-shirt ensanglanté que les gens ont commencé à s'affoler". Kevin presse ensuite la plaie de la victime jusqu'à ce que les pompiers et la RATP arrivent sur les lieux.



S'il venait à croiser le suspect, pas de doute, Kevin le reconnaîtrait. "J'ai vu l'agresseur les yeux dans les yeux (...) Il avait un manteau bleu marine avec une fourrure noire. Il mesurait 1,80m et avait une barbe de quatre jours", confie-t-il. Désormais, Kevin n'a pas peur de reprendre le métro, car il sait qu'en cas d'agression, il ne pourra compter que sur lui-même.