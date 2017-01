Une relaxe totale et sept peines de sursis allant jusqu'à douze mois ont été prononcées par la cour d'appel d'Amiens.

Crédit : AFP / DENIS CHARLET Un salarié de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord à Amiens en novembre 2013 (photo d'illustration).

La cour d'appel d'Amiens a condamné mercredi 11 janvier sept anciens salariés de Goodyear, poursuivis pour la séquestration de dirigeants de l'usine en 2014, à des peines de prison avec sursis allant jusqu'à 12 mois, prononçant en outre une relaxe totale. En première instance, le 12 janvier 2016, les huit salariés poursuivis, dont cinq militants CGT, avaient été condamnés à deux ans de prison, dont neuf mois ferme.



Quatre des salariés, dont Mikael Wamen, ex-leader de la CGT de l'usine, ont été reconnus coupables de séquestration et condamnés à 12 mois avec sursis. En revanche, ils ont été relaxés du chef d'accusation de "violences en réunion". À l'inverse, trois salariés ont été relaxés du chef de "séquestration" mais reconnus coupables de "violences en réunion". Deux d'entre eux ont été condamnés à trois mois avec sursis, le troisième à deux mois avec sursis. Le huitième salarié poursuivi a été totalement relaxé.



Les 6 et 7 janvier 2014, le directeur des ressources humaines et le directeur de la production avaient été retenus pendant une trentaine d'heures dans les locaux de l'usine de pneumatiques, occupée par quelques dizaines de salariés en colère après l'annonce de la fermeture de ce site de 1.143 salariés.