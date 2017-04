L'arbre ginkgo et une déco de Pâques dans "Maison, brocante, cuisine, jardin"

publié le 16/04/2017 à 10:12

Maison : vite, une déco de Pâques !

Une décoration de Pâques rapide

Pâques c’est synonyme de printemps, de renouveau… Et d'une jolie table fraîche et fleurie. Nous allons faire des compositions basses en piquant des fleurs dans de la mousse de fleuriste, qui coûte seulement 1 euro le bloc. On doit d’abord la faire tremper dans de l’eau pour qu’elle soit bien inhibée. Le principe, c’est qu’elle va irriguer des fleurs coupées, elle remplace le vase. On la met dans des petits contenants qu’on a sous la main : tasses à thé, petits ramequins ou même pots de yaourts en verre. Seul impératif le contenant ne doit pas être haut.



On prend différentes fleurs : du jardin ou chez le fleuriste, de trois sortes différentes : du blanc, du rose et du feuillage vert. On coupe les tiges et on les pique dans la mousse. Cela ne prend que cinq minutes et l’effet est ravissant. À disposer sur la table en centre de table ou à coté de chaque assiette. Il y a également, forcément, des œufs, blancs, sur une table de Pâques. On découpe un cercle net dans la coquille en utilisant des ciseaux à œufs ou un toqueur.

On le vide, on le rince, on ne s’aventure pas à mettre de la mousse, on risque de fendiller la coquille. Non, dans un mini vase, ils seront très bien. Vous les remplissez d’eau, ajoutez quelques renoncules, le tout dans des coquetiers ou dans la boite à œufs. Voilà c’est vite fait, et pas cher !

Brocante : le printemps de Dauphine

Allons maintenant faire un petit tour aux Puces de Saint Ouen. Même si elles sont formidables, avec des objets et meubles magnifiques, des vendeurs qui s’y connaissent, c’est quand même devenu un marché à part, avec des prix très élevés. Allons tout de même y faire un tour. Parce que c’est le printemps, celui de Dauphine ! L’un des plus célèbres marchés des Puces de Saint Ouen, avec une nouveauté cette année : des artistes ont été invités à exposer dans les échoppes des brocanteurs et antiquaires. Un marchand, un artiste, voilà le credo des puces, jusqu’au 23 avril prochain.



L'artiste peut-être un poète, un artisan d’art, un plasticien, un musicien, un peintre, un sculpteur, un photographe ou même un styliste. C’est le marchand qui choisit, selon ses envies. Ce qui garantit une formidable diversité ! Et comme 150 marchands se sont lancés dans l’aventure, cela fait 150 artistes à découvrir ou redécouvrir. On retrouve par exemple les meubles gonflables Aerospace de Quasar Khanh ou les estampes japonaises du designer Kato Teruhide. Il faut vraiment aller sur place pour apprécier la diversité des œuvres proposées.



Le Printemps de Dauphine, c'est du 23 mars au 23 avril 2017, les samedis, dimanches et lundis de 9h30 à 18 heures, au Marché Dauphine, 132-140 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen.

Nous transportons vos meubles pour vous Trusk Partager la citation





Enfin, à signaler également le nom d’un tout récent service, appelé Trusk, surnommés les "bougeurs de trucs" ! En gros, Trusk est une sorte de livreur-coursier-transporteur, qui réagit dans l’heure suivant votre appel. Par exemple, vous êtes sur une brocante et vous craquez sur deux chaises longues, un fauteuil et une commode. Pas de problème, vous appelez Trusk. C’est mieux que de louer une camionnette, puisque là vous avez les gros bras en plus. Pour l’instant, le service se déploie à Paris, Bordeaux, Lille et Lyon.



Contact : 01 76 34 00 78, Trusk.com

Cuisine : du concombre en fraîcheur

Place, ce dimanche, au concombre en fraîcheur ! C’est la saison, le printemps. On trouve déjà depuis une semaine une flopée de jolis petits concombres. Nous allons donc préparer une petite salade, une raïta, cette délicieuse préparation lactée et aigrelette de la cuisine indienne, tout en fraîcheur. On commence par les concombres, très fermes, parce qu’on va éventuellement le râper. Prenez 2 beaux concombres pour 4 personnes, que vous allez soigneusement brosser, puis tailler en deux de façon à pouvoir les épépiner.



Soit vous râpez les concombres à la râpe à gros trous, soit vous les taillez en cubes, pas trop gros. Vous les salez et vous les laissez dégorger une heure. Ensuite, il ne vous reste qu’à préparer le yaourt auquel les concombres vont être mélangés : soit du yaourt grec, soit un vrai yaourt fermier, c’est mieux, vous allez le battre pour le fluidifier, et lui ajouter une ou deux gousses d’ail pressées, une cuillère à soupe de coriandre ciselée, une autre de menthe, puis une cuillère à café rase de cumin en poudre, un demi jus de citron, sel fin et piment d’Espelette pour rectifier et basta !



Si ça vous dit, mettez là-dedans un petit oignon nouveau très finement ciselé, ça pourra pas faire de mal. Pour finir, les concombres et le yaourt aux herbes, vous les mélangez intimement, vous rectifiez à votre goût, et au frais pendant deux heures. Ça se déguste tel quel, ou avec une petite côtelette d’agneau grillée le plus simplement du monde, si vous ne tenez pas à être taxé d’irréductible végétarien !

Jardin : le ginkgo, l'arbre préhistorique

Le ginkgo biloba

Le Ginkgo, c’est l’arbre que les bouddhistes plantent au Japon, l’arbre qui protège leurs lieux de prières des incendies. C’est le premier arbre qui soit apparu sur terre, avant les dinosaures, il y a 270 millions d’années. Il pousse bien en France, et même à Paris où le plus ancien date du 18ème siècle, et est encore au Jardin des Plantes. Le ginkgo préhistorique ne craint ni le froid, ni le sec. Le plus surprenant c’est qu’il s’avère être aussi résistant à la pollution.



Son feuillage primitif est fascinant. En automne, c’est un embrasement d’or scintillant, d’où son nom, l’arbre aux 40 écus. D'ailleurs, pour la bonne cause et grâce à deux aubergistes du petit village du Morvan, Poil, dimanche 16 avril, à 11h30, des enfants y planteront, avec Monsieur le Curé, un Ginkgo Biloba, devant l’église.