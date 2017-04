"Pâques, ça reste Pâques", estime Patrick Roger

publié le 13/04/2017 à 20:42

Patrick Roger est un chocolatier sculpteur. Ses créations on les mange et on les regarde. "Les adultes ont plutôt tendance à garder et les enfants ont moins de scrupules", explique-t-il. Pour Pâques, Patrick Roger a notamment préparé de petits hérissons. "C'est un vrai retour à la biodiversité. Quand j'étais gamin, nous étions locavores et que ce soit le hérisson où nous, nous mangions les mêmes œufs. Et finalement, ils avaient plutôt tendance à abattre les nuisibles et aujourd'hui, c'est une revanche sur la nature. Je leur redonne leurs lettres de noblesse", raconte le chocolatier.



Mais pour Pâques, Patrick Roger ne déroge pas aux traditions et a également prévu des œufs. "Pâques ça reste Pâques. C'est des œufs, des poules. Ça me parait extrêmement classique", juge-t-il.

Les sculptures de Patrick Roger sont très colorées et ne se contentent pas de la couleur du chocolat. "J'ai apporté beaucoup de couleurs, mais il y a déjà une vingtaine d'années (...) Au niveau graphique, c'est vraiment intéressant", estime-t-il.



Pour choisir ses chocolats, Patrick Roger a un critère très simple : l'excellence du goût. "Après je choisis tous les sujets en travaillant, tout simplement. C'est le travail qui fait que ça avance", affirme-t-il.