publié le 09/08/2017 à 16:17

Les députés se sont levés dans l'hémicycle pour rendre hommage aux six militaires blessés à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) après qu'une voiture les a renversés dans un acte "délibéré" selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.



En ouverture de la séance, le président de l'Assemblée nationale François de Rugy a exprimé la "solidarité" et la "gratitude" des députés, et leurs "vœux de prompt et complet rétablissement", aux six militaires blessés, dénonçant "une lâche agression". Les députés présents sur les bancs de l'Assemblée se sont alors tous levés en applaudissant chaleureusement les soldats.

Quelques minutes après cette ovation debout, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé officiellement dans l'hémicycle l'arrestation dans le Pas-de-Calais d'un homme suspecté d'être l'auteur de cette attaque, sur l'autoroute A16 en direction de Calais.