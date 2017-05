publié le 10/05/2017 à 11:45

Faut-il se méfier des emballages alimentaires ? Une étude publiée mardi 9 mai par l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) révèle que certains aliments seraient contaminés par les huiles minérales présentes dans les emballages en papier et carton recyclé. Pour l'Anses, les connaissances sur la toxicité et l'exposition des consommateurs à ces mélanges complexes issus du pétrole brut restent encore trop parcellaires. L'agence sanitaire juge qu'il faut dès à présent "limiter l'exposition du consommateur" en utilisant des encres d'impression, colles, et additifs sans huiles minérales cancérigènes dans la fabrication des emballages.



De façon générale, l'Anses recommande de mieux "déterminer la composition des mélanges d'huiles minérales" et de réaliser des "études de toxicité supplémentaires". Jusqu'à présent, aucune réglementation n'existe sur les quantités acceptables de ces huiles minérales dans les produits alimentaires. En 2012 déjà, un avis de l'Agence européenne de sécurité alimentaire (Efsa) avait jugé la situation "très préoccupante".

En octobre 2015, c'est l'ONG Foodwatch qui avait alerté sur la présence d'huiles minérales dans 42 produits de grande consommation vendus en France. Plusieurs distributeurs avaient alors pris des engagements pour réduire cette contamination dans leurs produits.

L’Anses émet des recommandations pour réduire la contamination des denrées alimentaires par les huiles minérales ¿¿ https://t.co/OuKpN871L0 pic.twitter.com/tPjrjoSAZ1 — Anses (@Anses_fr) 9 mai 2017