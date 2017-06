Obésité : "une prise de conscience" fait stagner le phénomène en France

publié le 13/06/2017 à 07:22

Le nombre d'obèses a plus que doublé dans 73 pays depuis 1980 et a continué à augmenter dans les autres nations, entraînant un fort accroissement de maladies liées au surpoids, selon une vaste étude publiée lundi 12 juin. Mais la bonne nouvelle, c'est que le phénomène semble contenu en France, puisque stable depuis 10 ans.



"En France depuis 2001, on a le Programme national nutrition santé (PNNS) qui a fait énormément de choses. On peut espérer que cette stagnation est en partie due à ça. L'autre partie, c'est que la population commence aussi à savoir résister à toutes les offres, à toutes les publicités. C'est une prise de conscience"', souligne Pierre Arwidson, expert Santé publique France, invité de RTL.

Près de la moitié des adultes (49%) sont en surpoids ou obèses et 17% chez les 6-17 ans. Des chiffres qui n'évoluent pas de manière significative depuis 2006. "Pour déterminer le surpoids ou l'obésité, on utilise l'indice de masse corporelle, explique Pierre Arwidson. Par exemple, un homme d'1,80m est en surpoids au-dessus de 81 kg et il est en obésité au-dessus de 100 kg. Pour une femme d'1,70m, elle est surpoids à partir de 73 kg et en obésité à partir de 87 kg."



Le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risques majeurs pour les maladies cardio-vasculaires, le diabète, les troubles musculo-squelettiques et certains cancers. Cela augmente aussi le risque de décès prématuré.