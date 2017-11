publié le 04/11/2017 à 13:14

La planète est face à un double problème. D'un côté, l'obésité touche de plus en plus de personnes, quand de l'autre, la dénutrition due au manque de nourriture ne diminue pas suffisament. C'est ce qui ressort du Global Nutrition Report, publié ce samedi 4 novembre, qui estime que ces problèmes "freinent le développement humain dans son ensemble".



Dans le détail, les résultats de l'étude, qui a porté sur 140 pays, sont dramatiques. Au niveau de la suralimentation, deux milliards de personnes sont actuellement en surpoids ou obèses, sur les sept milliards d'habitants que compte la terre. En Amérique du Nord, un tiers des hommes et des femmes sont obèses. Un fléau qui touche aussi les plus jeunes : 41 millions d'enfants de moins de 5 ans sont en surpoids, selon le Global Nutrition Report. Sur le continent africain, 10 millions d'enfants sont considérés comme trop gros.

Dans le même temps, plus de 155 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance lié à un manque de nourriture. Le rapport ajoute même que 52 millions d'enfants ont un poids insuffisant par rapport à leur taille.



Les auteurs de l'étude tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme et estiment qu'un changement radical d'attitude doit s'opérer pour lutter contre ce double problème. Pour faire disparaître la sous-alimentation en 2030, conformément à l'objectif que s'est fixé la communauté internationale, un triplement des financements liés à l'alimentation est indispensable, expliquent-il.