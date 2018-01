publié le 14/01/2018 à 13:57

Invité sur le plateau du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI ce dimanche 14 janvier, François Bayrou est revenu sur le débat de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Opposé à la construction depuis le début du projet, le maire de Pau a annoncé l'urgence de l'évacuation de la ZAD (Zone à Défendre) et a affirmé qu'il soutiendrait une opération de police. "Pour moi, l'occupation de cette zone est inacceptable, que l'aéroport se fasse ou qu'il ne se fasse pas", a déclaré François Bayrou.



Selon l'ancien ministre, l'État doit rester garant de l'ordre : "Je soutiendrai l'obligation de l'État, le devoir de l'État, de rétablir l'ordre et les règles normales de vie en commun, sur un territoire où elle n'aurait jamais dû cesser de s'appliquer."

Selon lui, les gouvernements n'ont pas pris l'affaire à bras-le-corps. "On a besoin de rigueur, on a besoin d'un État qui respecte lui-même ses propres obligations. Ce qu'on doit déplorer c'est que depuis des années et des années sous les gouvernements précédents, on a laissé s'établir une situation de non-droit. Que faisaient les gouvernements à cette époque ?" interroge François Bayrou.

Le président du MoDem a partagé son inquiétude face aux violences qui pourraient noircir le processus d'évacuation, mais selon lui, l'État à le devoir "d'établir sur le territoire dont il a la charge, le respect des règles qu'il a lui-même fixé."