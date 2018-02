publié le 01/02/2018 à 06:53

Une nouvelle disparition au dossier Lelandais ? Déjà mis en cause dans l'affaire de la petite Maëlys, la fillette de 9 ans disparue depuis le 27 août, puis mis en examen pour "assassinat" dans celle du caporal Arthur Noyer, introuvable depuis avril dernier, Nordahl Lelandais pourrait bien se retrouver au cœur d'une nouvelle disparition.



La gendarmerie vient d'ouvrir une cellule d'enquête spéciale qui s'intéresse au profil du suspect, et tente de déterminer si Nordahl Lelandais est un tueur en série. Ce jeudi 1er février, onze familles vont se réunir à Lyon. L'objectif : se retrouver pour échanger sur la disparition mystérieuse de leur proche ces dernières années dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

Et surtout, les familles souhaitent demander des vérifications sur Nordahl Lelandais. Ou plus particulièrement, sur son parcours, pour savoir si l'individu aurait pu se trouver à proximité de l'endroit où leur proche a disparu. Un moyen pour ces familles de faire pression sur la justice pour faire entendre leur voix.

Enquête ouverte concernant Malik Boutvillain

Parmi les familles qui se rendront à Lyon figure celle de Malik Boutvillain, 32 ans, disparu mystérieusement le 6 mai 2012 à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble en Isère. Le jeune homme était parti faire son jogging. Sa famille ne l’a jamais revu. Alerté, la police n’a jamais vraiment fait de recherche, au grand dam de la famille de Malik.



Après six ans de combat, la semaine dernière, le procureur de Grenoble a reçu les proches de Malik pour leur annoncer qu'une enquête allait - enfin - être ouverte sur sa disparition et que c'est la police judiciaire qui allait mener les investigations. Il s’agit là d’une conséquence directe de l’affaire Lelandais.



"La disparition de mon frère est enfin prise au sérieux", se félicite Dalila, sa sœur. Et d'ajouter : "Je ne le laisserai jamais tomber. Malik, c'est mon petit frère, et il faut que je sache ce qu'il lui est arrivé, que je le retrouve". Pour Badra, la mère de Malik, c'est une première victoire, après des années de souffrance : "Enfin ça bouge. Enfin on nous écoute", explique-t-elle.