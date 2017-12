et Jean-Alphonse Richard

publié le 21/12/2017 à 18:54

Nordahl L. a-t-il le profil d'un tueur en série ? Le suspect numéro un de l'affaire Maëlys a été mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer, ce jeune militaire porté disparu depuis avril, à Chambéry. S'il reconnaît seulement avoir été présent sur les lieux des disparitions, l'homme ne lâche rien face aux enquêteurs qui cherchent toujours à cerner sa personnalité.



Cet homme de 34 ans a un parcours plutôt chaotique. Nordahl L. n'a pas fait de brillantes études. Il finit par se retrouver à l'armée, à l'âge de 19 ans, au camp de Suippes, situé dans la Marne. Il est alors un maître-chien bien noté, jusqu'à ce que son comportement se modifie. Consommation de drogue, accès de violence... Il finit par quitter l'armée en 2007. Il lance alors une société d'élevage canin à Chambéry. C'est un échec.

La suite, ce sont des petits boulots. Mais il est renvoyé d'un poste de chauffeur pour agressivité, puis fait face à l'incendie d'un snack-bar. Ces derniers temps, il menait une vie de plus en plus solitaire chez sa mère et entretenait peu de relations avec l'extérieur.

Un "manipulateur" ?

Dans l'entourage du suspect, des témoignages ne plaident pas en sa faveur. Le Dauphiné Libéré avait rapporté les témoignages de ses anciennes compagnes. Toutes auraient évoqué un "manipulateur", "menteur" et un homme "violent". "Elles racontent toutes la même chose : il les traquait, les harcelait, les suivait en voiture pour tenter de les percuter", selon une source du journal. L'une d'entre elles aurait également confié avoir craint pour sa vie lorsque l'homme l'aurait conduite dans un bois "pour s'expliquer".



Selon des informations rapportées par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, le suspect avait posté sur Internet des vidéos de ses ébats avec ses compagnes, sans leur consentement. "Il a eu un comportement violent, intimidant et menaçant avec les femmes qu'il a fréquentées. Il les obligeait à faire certaines choses et les filmait sans leur consentement", confirmait une source proche de l'enquête à franceinfo.



Quant aux parents de Nordahl L., ils ont toujours cru en son innocence. Sa mère s'est exprimée à plusieurs reprises au micro de RTL. Elle avait notamment déclaré : "Il ne ferait de mal à personne, surtout pas à un enfant. Il a un petit-neveu dont il est le tonton chéri. Il a aussi une petite cousine qui est sa filleule".