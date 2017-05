publié le 06/05/2017 à 19:41

Un retraité n'a pas supporté de se faire expulser de son logement situé au Pecq, une commune proche de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. L'homme de 65 ans, à qui il était reproché de ne pas payer ses loyers, a mis fin à ses jours la semaine dernière. Dans le bar-tabac au bout de la rue où a vécu Jeff pendant plus de 40 ans, les clients ont le visage grave. "Il jouait au PMU et au loto de temps en temps. Il avait sa petite vie d'amitiés ici", confie Rose-Anne, la patronne du bar, qui décrit une personne "gentille et sympathique".



Emporté dans une spirale de factures impayées depuis plusieurs mois, le retraité a été expulsé fin mars. C'est l'un de ses amis qui l'a découvert pendu dans la cave où il avait trouvé refuge. "Je voyais l'issue fatale (...) Je pensais qu'il allait mourir de froid ou d’alcoolisme", explique-t-il.

Mais personne dans le quartier n'imaginait une telle issue à sa détresse, à l'image de Gervais, un ami de longue date de la victime. Sur le comptoir du bar-tabac, Rose-Anne a installé une urne pour collecter des fonds qui serviront à financer les obsèques de Jeff.