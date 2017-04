Le "Grand Débat" : y-a-t-il eu un vainqueur ?

publié le 05/04/2017 à 21:52

Pour la première fois, les 11 candidats à l'élection présidentielle se sont affrontés en direct, pendant près de quatre heures lors du Grand Débat organisé par BFMTV et Cnews. Union européenne, moralisation de la vie politique, lutte contre le terrorisme, plusieurs thèmes ont été évoqués mardi 4 avril.Le ton des débats est monté crescendo à mesure que la soirée a avancé et piques et attaques se fait nombreuses.



Les six candidats qui n'ont pas été conviés au débat du 10 mars dernier sur TF1 avaient pour la première fois l'occasion de s'exprimer en même temps que leurs cinq principaux concurrents. Avec près de 6 millions et demi de téléspectateurs en moyenne et un record historique pour BFM, le débat organisé par la chaîne d’information et sa rivale CNews a suscité l’intérêt des téléspectateurs.

On refait le monde avec :

- Philippe Besson, l’écrivain

- Jean-Claude Dassier, président de Valeurs actuelles

- Christian Menanteau, chroniqueur économique

- Alain Duhamel, éditorialiste