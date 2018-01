Nestlé France va supprimer 400 postes dans les 3 ans à venir

et AFP

publié le 26/01/2018 à 16:57

Cure d'austérité chez le numéro un mondial de l'alimentation. Nestlé France a annoncé vendredi 26 janvier sa volonté de supprimer environ 400 postes dans ses services administratifs dans les trois années à venir.



Le groupe s'engage néanmoins à proposer un reclassement à l'ensemble des salariés concernés. "Chacun se verra proposer un poste" dans l'entreprise, a confirmé à l'Agence France-Presse Pierre-Alexandre Teulié, l'un des directeurs généraux de Nestlé France.

La filiale française du géant agroalimentaire suisse, qui emploie actuellement 13.000 personnes dans l'Hexagone, va notamment "lever le pied sur les embauches", pour parvenir à proposer un reclassement aux personnes concernées, a indiqué l'entrepreneur. Et d'insister : "Nous voulons gérer cette transformation sans licenciements".

Un autre plan de départs annoncé

Le plan présenté jeudi 25 janvier aux représentants syndicaux s'inscrit dans le cadre de la réorganisation des métiers du groupe en France, annoncée en janvier 2017. "Beaucoup de tâches administratives et support sont touchées par l'informatisation, la numérisation, la simplification", a expliqué Pierre-Alexandre Teulié. "C'est notre devoir de nous adapter à cela et de faire évoluer la façon dont on travaille", a-t-il affirmé.



Le plan annoncé est distinct du plan de départs volontaires que Nestlé négocie actuellement dans le cadre du projet de fermeture du centre de recherche de sa filiale Galderma à Sophia-Antipolis. La firme avait annoncé en novembre qu'elle allait regrouper d'ici trois ans l'ensemble de ses sièges sociaux dispersés en région parisienne sur un site unique situé Porte de Versailles, dans le sud de Paris.