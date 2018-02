publié le 08/02/2018 à 13:11

La neige c'est joli mais c'est pas très pratique. Les trottoirs d'Île-de-France sont peu praticables et les chutes de citadins sont fréquentes avec le verglas qui s'est emparé du béton. Certains internautes ne sont pas contents de la situation et estiment que leur ville n'en fait pas assez pour leur confort. C'est du moins le cas de cet utilisateur de Twitter qui s'est plaint sur le réseau social des conditions à Fleury Mérogis.



"@VMerogis question aucun déneigement pas sablage/salage y a t’il un service de voirie a fleury ?", a posté l'internaute en question. D'autres ont aussi fait part de leurs difficultés à se déplacer dans la commune de l'Essonne. Ce qui n'a pas vraiment plu à la ville de Fleury Mérogis.

La personne en charge des réseaux sociaux s'est fait plaisir avec une réponse empreinte de sarcasme : "Nan y a pas de service voirie à la mairie y a que des agents payés à regarder la neige tomber et à créer des conditions de circulation chaotiques pour les habitants de la ville. Et ça nous fait bien marrer. Voilà. (Sinon on est tous sur le pont depuis hier soir)."

La preuve en images :

#neige | salage en cours dans les rues de la ville. Bon courage à tous et soyez vigilants. #meteo91 #essonne pic.twitter.com/bmhGQDLuCB — Ville Fleury-Mérogis (@VMerogis) 6 février 2018

Remarquée, la réplique a beaucoup plu aux autres utilisateurs. "Après 2 jours de reproches et râleries, face à un service public pourtant mobilisé jour et nuit, le CM (community manager, ndlr) craque. J’adore", commente par exemple cette utilisatrice en citant la réponse dans son tweet. Et la ville de répondre à nouveau, en faisant une référence à un mème devenu culte : "On est pas venu ici pour souffrir okay ?".

On est pas venu ici pour souffrir okay ? https://t.co/s6jbg35GgY — Ville Fleury-Mérogis (@VMerogis) 7 février 2018

En plus de donner des informations sur les événements locaux de la ville, le ton du compte Twitter de Fleury Mérogis est assez léger. Par exemple avec ce concours de photos de bonhommes de neige : "Bon, et bah on lance un concours de bonhomme de #neige sur Facebook."