publié le 09/07/2017 à 19:10

Elle s'en est allée avec sa vérité. Yolande Moustrou, surnommée "la veuve noire de Narbonne", est décédée à l'âge de 54 ans, selon les informations relayées par L'Indépendant. Derrière sa mort, consécutive à une longue maladie, restera le soupçon de sa culpabilité dans le suicide de deux maçons. Les deux hommes avaient mis fin à leurs jours en juin et en novembre 2005. Leurs familles pointent la responsabilité de Yolande Moustrou et celle de son ex-mari, Éric Bourceau. Elles n'ont jamais cru aux suicides de leurs proches et évoquent une provocation au suicide, tandis que 80.000 euros avaient été soustraits à l'un des maçons et 60.000 euros à l'autre.



Jugée en correctionnelle en avril dernier, Yolande Moustrou ne s'était pas présentée devant les juges. Poursuivie pour "abus de faiblesse", elle avait écopé de trois ans de prison ferme avec mandat d’arrêt, une décision dont elle avait fait appel. Son état de santé ne lui permettant pas une mise en détention immédiate, elle avait bénéficié du report de la mise à exécution de sa peine. Le 31 mai dernier, les gendarmes qui se sont rendus à son domicile et ont trouvé une personne proche de la fin de vie, selon le quotidien de presse régionale. Son décès a été communiqué aux gendarmes vendredi le 7 juillet.

Mystérieuse, Yolande Moustrou "était décrite comme une personne ayant des dons vers l’au-delà", relate L'Indépendant. Elle affirmait avoir des contacts avec les morts, notamment avec le frère décédé de l’un des maçons, et prétendait qu'une lettre lui avait été envoyée "depuis les cieux".