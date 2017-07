Le circonciseur de Sarcelles accusé de viol a été mis en examen

publié le 09/07/2017 à 17:47

L'homme a été arrêté par la police judiciaire de Versailles, mercredi 5 juillet dans la soirée, à son domicile de Sarcelles dans le département du Val-d'Oise.

Chirurgien-dentiste de profession, l'individu était également mohel et il pratiquait la circoncision rituelle des jeunes garçons juifs au huitième jour après leur naissance. Il a été mis en examen pour des chefs de viol et d'agression sexuelle et "reconnaît partiellement les faits qui lui sont reprochés", a précisé une source proche de l'enquête et, durant sa garde à vue, a été confronté à plusieurs plaignantes.

Elles étaient en tout six à avoir porté plainte contre cet homme, dont elles avaient initialement sollicité les services de circonciseur. Me Elie Korchia, l'avocat des plaignantes, a toutefois annoncé que "des témoignages et plaintes additionnels étaient venus s'ajouter au dossier" ces derniers jours.

"Le même modus operandi"

"C'était toujours le même modus operandi, soit avant la brit milah (la circoncision rituelle,NDLR) lors de la visite de préparation, soit après, lors de la visite de suite", a déclaré cette source, évoquant des "pratiques pseudomédicales" au prétexte de "vérification du corps" des mères.

Les mohalim (pluriel de mohel) seraient une centaine en France, principalement localisés en région parisienne. Leur pratique est très peu encadrée : ils n'ont ni formation diplômante, ni liens hiérarchiques avec les autorités religieuses.

En 2012, le grand rabbinat de France a lancé un groupe de travail pour sécuriser ces pratiques, et participé en 2014 à la création d'une Association française des mohalim. Une association dont le circonciseur de Sarcelles ne faisait pas partie.