publié le 02/06/2017 à 09:45

Un juge du tribunal de Nanterre a offert un spectacle surréaliste et déplorable lors d’une séance de comparution immédiate au tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) mercredi 31 mai. Un homme de 48 ans comparaissait alors pour "menace de mort réitérée par conjoint“. La plaignante avait notamment produit des enregistrements des menaces répétés que lui adressait son conjoint, tel que la renvoyer "en Tunisie entre quatre planches".



Mais lorsque le prévenu fait remarquer que sa compagne avait décidé de faire chambre à part, le président du tribunal s’est alors adressé à la plaignante pour lui faire remarquer qu’elle se soustrayait à son devoir conjugal. "Il a insisté ! Par trois fois, il est revenu sur le devoir conjugal en expliquant même qu’il avait été juge aux affaires familiales et qu’il savait de quoi il parle ! Mais enfin, le devoir conjugal, ça n’existe pas. On n’est plus dans les années 1960 !", s'est insurgée Me Migueline Rosset, avocate de la partie civile, dans les colonnes du Parisien.



Outrée, l’avocate a rédigé un courrier à l’attention du président du tribunal de grande instance de Nanterre. Ce dernier a immédiatement convoqué le juge mis en cause et fera savoir si des sanctions seront prises dans les jours à venir. Le magistrat risque de perdre la présidence des comparutions immédiates qu’il assurait tous les mercredis.